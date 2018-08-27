Manisa BBSK’lı futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Lig 2018-2019 sezonu öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor’lu futbolcular, lisans muayene işlemleri kapsamında genel sağlık kontrolünden geçtiler.

2 Eylül Pazar günü saat 17.00’de ligin ilk haftasında Mümin Özkasap Spor Tesisleri’nde Zonguldak Kömürspor’u konuk edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor’da futbolcular bu sabah lisans muayene işlemleri kapsamında genel sağlık kontrolünden geçti. Özel bir hastanede gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde Manisa Büyükşehir Belediyespor’lu futbolculara kan tahlilleri, kardiyoloji, ortopedi, iç hastalıklar, KBB ve genel cerrah muayeneleri yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve Grandmedical Hastanesi Başhekimi Mümtaz Kahya, 7 yıldır Manisa Büyükşehir Belediyespor’a sağlık sponsoru olarak katkıda bulunduklarını söyleyerek, "Sağlık sponsorluğu anlaşmamızda 7 yılı geride bıraktık ve 8. yıla girdik. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ve Manisa Büyükşehir Belediyespor’un, gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarıp spora teşvik etmeleri konusunda yaptığı çalışmaları desteklemekten dolayı mutluyuz. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un yaşadığı başarıları hem sağlık sponsoru olmamız nedeniyle hem de Manisa’da yaşayan bir birey olarak gurur duyduğumuzu ve desteklediğimizi belirtmek isterim. Bugün gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde en ince ayrıntısına kadar araştırmalarımızı yaptık. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un sağlıklı bir şekilde yeni sezona başlaması için üzerimize düşen görevi yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Manisa Büyükşehir Belediyespor’a yeni sezonda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.