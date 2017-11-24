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24 Kasım 2017 14:46

Manisa BBSK’lı futbolculara 12 Bingölspor maçı öncesi moral

Manisa Büyükşehir Belediyespor futbol takımı, 12 Bingölspor karşılaşması öncesinde Uncubözköy’deki bir kafenin kahvaltıda konuğu oldu.

Manisa BBSK’lı futbolculara 12 Bingölspor maçı öncesi moral

24 Kasım 2017 14:46


TFF 3. Lig 1. Grup lideri Manisa Büyükşehir Belediyespor, 14. haftada karşılaşacağı 12 Bingölspor maçı öncesinde kahvaltıda bir araya geldi. Uncubozköy’deki bir kafenin işletmecisi olan Yüksel Aydemir’in düzenlediği kahvaltıya Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, teknik heyet ve futbolcular katıldı. İşletme sahibi Yüksel Aydemir, takımın aldığı başarılardan dolayı tebrik etmek ve önümüzdeki 12 Bingölspor karşılaşmasına yeşil beyazlı futbolcuları motive etmek için organizasyonu düzenlediklerini belirtti.


Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, “Öncelikle bugün anlamlı bir gün. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz. Kahvaltı organizasyonunu düzenleyen işletmemize teşekkür ediyoruz. 12 Bingölspor maçı var önümüzde. Bu karşılaşmada da kazanarak devam etmek istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk” diye konuştu.


Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Levent Devrim de maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Kahvaltı dolayısıyla işletme sahibine teşekkür eden Devrim, 24 Kasım Öğretmenler Gününü de kutladı. Devrim, “Önümüzde Bingöl maçı var. İyi durumdayız. İyi hazırlandık. İstikrarımızı sürdürmek istiyoruz. Taraftarımızla birlikte pazar günü de kaliteli oyun ve iyi mücadele edip, kazanmak istiyoruz” dedi.




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