İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa BBSK'li gençlerden 4'te 3'lük başarı

Bölgesel Gelişim Liglerinde mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor’un U-15,16,17 ve 19 futbol takımları, Bodrum Belediyesi Bodrumspor’un U-15,16,17 ve 19 takımlarıyla yaptığı maçların üçünü kazanarak 4’te 3 yaptı.

Bölgesel Gelişim Liglerinde mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor'un U-15,16,17 ve 19 futbol takımları, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un U-15,16,17 ve 19 takımlarıyla yaptığı maçların üçünü kazanarak 4'te 3 yaptı.


Manisa Büyükşehir Belediyespor'un U-15,16,17 ve 19 futbol takımları hafta sonunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la kozlarını paylaştı. Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla rakiplerinin korkulu rüyası olmaya başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un U-15, 16,17 ve 19 futbol takımları, Bodrum Belediyesi Bodrumspor karşısında haftayı 4'te 3 yaparak kapattı. Manisa Sekiz Eylül Stadı'nda oynanan U-17'ler maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor sahadan 6-0 farklı galibiyetle ayrıldı. Manisa Sekiz Eylül Stadı'nda oynanan günün ikinci maçında ise Manisa Büyükşehir Belediyespor U-19 futbol takımı, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.


Manisa Büyükşehir Belediyespor'un U-15 ve U-16 futbol takımları ise Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Günün ilk maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 futbol takımı, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a 2-0 mağlup olurken, günün ikinci karşılaşmasında ise Manisa Büyükşehir Belediyespor U-16 futbol takımı, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a 4-0'lık skorla fark attı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un gençleri Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la oynadığı 4 maçta ağlara 13 bıraktı, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.