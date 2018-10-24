Manisa BBSK'li gençlerden 4'te 3'lük başarı

Bölgesel Gelişim Liglerinde mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor'un U-15,16,17 ve 19 futbol takımları, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un U-15,16,17 ve 19 takımlarıyla yaptığı maçların üçünü kazanarak 4'te 3 yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un U-15,16,17 ve 19 futbol takımları hafta sonunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la kozlarını paylaştı. Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla rakiplerinin korkulu rüyası olmaya başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un U-15, 16,17 ve 19 futbol takımları, Bodrum Belediyesi Bodrumspor karşısında haftayı 4'te 3 yaparak kapattı. Manisa Sekiz Eylül Stadı'nda oynanan U-17'ler maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor sahadan 6-0 farklı galibiyetle ayrıldı. Manisa Sekiz Eylül Stadı'nda oynanan günün ikinci maçında ise Manisa Büyükşehir Belediyespor U-19 futbol takımı, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un U-15 ve U-16 futbol takımları ise Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Günün ilk maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 futbol takımı, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a 2-0 mağlup olurken, günün ikinci karşılaşmasında ise Manisa Büyükşehir Belediyespor U-16 futbol takımı, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a 4-0'lık skorla fark attı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un gençleri Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la oynadığı 4 maçta ağlara 13 bıraktı, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.