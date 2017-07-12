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12 Temmuz 2017 15:41

Manisa BBSK’lı yöneticiler potanın yıldızları ile buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri Orkun Şıktaşlı ve Gökmen Aytaç, Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol U16 (Yıldız Takımıyla) düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Manisa BBSK’lı yöneticiler potanın yıldızları ile buluştu

12 Temmuz 2017 15:41

Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda söz alan Şıktaşlı ve Aytaç, takıma olan inancını dile getirerek önümüzdeki hafta İzmir’de kampa girecek olan U16 takımına başarılar diledi.


Yeni sezon hazırlıkları sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şubesi U16 (Yıldız Takımı) önümüzdeki hafta sonu İzmir’de girecekleri kamp öncesi Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri Orkun Şıktaşlı ve Gökmen Aytaç ile bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda genç sporcuların yanı sıra Baş Antrenör Fikret Coşkun ve Yardımcı Antrenör Batuhan Gülbudak da yer aldı.


Toplantıda söz alan Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şubesi Sorumlusu Orkun Şıktaşlı takıma olan inancını paylaşarak, “İzmir’de düzenlenecek kampın ardından Konya, Bursa, Ankara ve İzmir gibi illerden takımların katılımıyla IBAC Halil Öztürk turnuvası gerçekleştirilecek. Düzenlenen turnuvada Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımımızda mücadele edecek. Yeşil-beyazlı sporcularımızın turnuvadan güzel sonuçlarla Manisa’ya döneceklerine inancımın tam olduğunu belirterek başarılar diliyorum” dedi.


Manisa sporuna ve ülke sporuna yıldız sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç ise, ”Badmintondan-judoya, voleyboldan-atletizme kadar 13 branşta Manisa sporuna hizmet ediyoruz. Bu anlamda basketbol şubemizde, bunlardan iyi bir örnek. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel başarılara da imza atacağız” diye konuştu.




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