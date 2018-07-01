Manisa BBSK’nın bir sporcusu daha Avrupa Fatihi oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcusu Caner Türkkan’ın da aralarında bulunduğu Türkiye Makaralı Yay Genç Erkek Takımı, İtalya ile finalde karşı karşıya geldi. Final müsabakasında Caner Türkkan, Çağrı Dağdeviren ve Yunus Özsipahi’den oluşan Makaralı Yay Genç Erkek Takımımız, İtalya’yı 225-224 geçerek Avrupa Şampiyonu olmayı başardı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un milli sporcusu Caner Türkkan büyük bir sevinç yaşadığını söyleyerek, “Ülkemizin, kulübümüzün ve Manisa’mızın adını başarıyla duyurduğum için çok mutluyum, çok gururluyum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, kulüp başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulumuzun spora ve sporcuya verdiği büyük destek sayesinde okçuluk sporunda büyük bir gelişim gösterdim ve milli takıma yükseldim. Milli takımda da Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadım. Bana inanan ve büyük destek veren kulübüm başta olmak üzere antrenörlerime ve herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Okçuluk Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, okçuluk branşında Caner Türkkan’ın milli takımda yaşadığı Avrupa şampiyonluğuyla büyük bir sevinç yaşadıklarını ve gurur duyduklarını söyleyerek, “Makaralı Yay Genç Erkek Takımımız final maçında karşılaştığı İtalya’yı mağlup ederek Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Başta Caner Türkkan olmak üzere kadroda yer alan tüm sporcularımızı kutluyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olarak spora ve sporcuya büyük destek veriyoruz. Sporun içinden gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde bundan sonra da sporcularımıza en iyi imkanları sunmaya devam edeceğiz. Sporcularımıza verdiğimiz desteğin karşılığını almak bizlerinde şevkini arttırıyor” dedi.