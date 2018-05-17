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17 Mayıs 2018 11:17

Manisa BBSK’nin dev adamları sahadan galip ayrıldı

Türkiye Erkekler Basketbol 2.

Manisa BBSK’nin dev adamları sahadan galip ayrıldı

17 Mayıs 2018 11:17

Liginde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor final grubu maçlarında konuk ettiği Edirne Belediyesi Edirnespor’u 96-57 mağlup etti.


Ligi’nde final grubunda oynadığı 5 maçtan 4’ünü kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Edirne Belediyesi Edirnespor’u ağırladı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta ilk 4 dakikayı 7-2 yenik durumda kapatan yeşil beyazlı ekip bulduğu üçlük sayılarla rakibi üzerinde baskı kurdu. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un dev adamları ilk periyodun ortalarında rakip potada bulduğu sayılarla önce 5 sayılık farkı kapattı ardından ise öne geçti. Yeşil Beyazlılar maçın ilk periyodunu 20-8 önde bitirdi. İkinci periyodu 22-20, üçüncü periyodu 27-13 ve son periyodu 27-16 önde kapatan dev adamlarımız salondan 96-57 farklı galip ayrılmasını bildi. Puanını 11’e çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, final grubunda adını zirveye yazdırmayı başardı.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, yönetim kurulu üyeleri ve basketbol severler maçın ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor’un dev adamları ile birlikte galibiyetin coşkusunu doyasıya yaşadılar. Kulüp başkanı Mevlüt Aktan ve yönetim kurulu üyeleri maçın ardından soyunma odasına inerek dev adamları kutladılar. Başkan Mevlüt Aktan maçtan sonra indiği soyunma odasında dev adamları kutlayarak, “Arkadaşlar hepinizi yürekten kutluyoruz. Çok iyi mücadele verdiniz. Şimdi sizlerden Bornova Belediyesi maçında da galibiyet bekliyoruz. Futbol takımımızdan sonra basketbol takımımızda hedefe mutlaka ulaşacaktır. Sizlere güvenimiz tam” ifadelerini kullandı.




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