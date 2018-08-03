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03 Ağustos 2018 17:01

Manisa BBSK’nin hazırlık maçı programı belli oldu

Afyon’da 2.

Manisa BBSK’nin hazırlık maçı programı belli oldu

03 Ağustos 2018 17:01

etap kamp çalışmalarına başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor 7 Ağustos Salı günü Yeni Altındağ Belediyespor’la karşılaşacak.


Teknik Direktörü Levent Devrim yönetiminde etap kamp çalışmalarına başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor’un 2. etap kamp döneminde ki hazırlık maçı programı belli oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk hazırlık maçında 7 Ağustos Salı günü Yeni Altındağ Belediyespor ile karşılaşacak. Yeşil beyazlılar Yeni Altındağ Belediyespor maçının ardından 10 Ağustos Cuma günü Sivas Belediyespor’la, 12 Ağustos Pazar günü Ankara Demirspor’la, 14 Ağustos Salı günü Bodrumspor’la, 16 Ağustos Perşembe günü Utaş Uşakspor’la, 19 Ağustos Pazar günü Yeni Orduspor’la karşılaşacak.


Manisa Büyükşehir Belediyespor, Manisa’da oynayacağı hazırlık maçında ise 26 Ağustos Pazar günü Mümin Özkasap Stadı’nda Bergama Belediyespor ile karşılaşacak.




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