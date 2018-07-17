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17 Temmuz 2018 17:15

Manisa BBSK’nın ilk rakibi Zonguldak Kömürspor

TFF 2.

Manisa BBSK’nın ilk rakibi Zonguldak Kömürspor

17 Temmuz 2018 17:15

Lig’de 2018-2019 Sezonu fikstür çekimi bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda yapıldı. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk maçında 2 Eylül Pazar günü Mümin Özkasap Spor Tesislerinde Zonguldak Kömürspor’u konuk edecek.


TFF 2 .Lig’de 2018 - 2019 Sezonu fikstür çekimi bugün yapıldı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile Lig kulüp temsilcileri katıldı. Lig’de maçlar 2 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile başlayacak ve normal sezon 4 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.


TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda gerçekleştirilen fikstür çekimine Manisa Büyükşehir Belediyespor adına yönetim kurulu üyesi Hakan Kadayıfçılar katıldı. Fikstür çekiminde Manisa Büyükşehir Belediyespor’u temsil eden yönetim kurulu üyesi Hakan Kadayıfçılar fikstür çekiminden sonra yaptığı açıklamada, “2018-2019 futbol sezonuna kendi evimizde konuk edeceğimiz Zonguldak Kömürspor maçı ile başlayacağız. Tüm takımlarımıza kazasız, belasız ve sakatsız bir sezon geçirmelerini diliyoruz. Fikstür çekiminde kolay veya zor diye bir durum söz konusu değil. Tüm rakiplerimizle karşılaşacağız. Geçtiğimiz sezon 3. Lig’de yaşadığımız başarıyı inşallah yeni sezonda 2. Lig arenasında da yaşarız” diye konuştu.


Lig Kırmızı Grup’ta Manisa Büyükşehir Belediyespor’un ilk yarı maçları şöyle:


1.hafta: Manisa Büyükşehir Belediyespor- Zonguldak Kömürspor


2.hafta: Kırklarelispor-Manisa Büyükşehir Belediyespor


3.hafta: Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bugsaş Spor A.Ş.


4.hafta: Etimesgut Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor


5.hafta: Tarsus İdman Yurdu-Manisa Büyükşehir Belediyespor


6.hafta: Manisa Büyükşehir Belediyespor-Pendikspor


7.hafta: Bandırmaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor


8.hafta: Manisa Büyükşehir Belediyespor- Şanlıurfaspor


9.hafta: Konya Anadolu Selçukspor- Manisa Büyükşehir Belediyespor


10.hafta: Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fatih Karagümrük A.Ş.


11.hafta: Darıca Gençlerbirliği- Manisa Büyükşehir Belediyespor


12.hafta: Manisa Büyükşehir Belediyespor-Tokatspor


13. hafta: Menemen Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor


14.hafta: Manisa Büyükşehir Belediyespor-Tuzlaspor A.Ş.


15.hafta: Fethiye Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor


16.hafta: Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kahramanmaraşspor A.Ş.


17.hafta: Sivas Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor




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