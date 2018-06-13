Manisa BBSK’ya 1.87’lik genç eldiven

Lig’de mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor transfer çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Kulüp, Türk futbolunun gelecek vadeden genç eldiveni Onur Muhammet Parlar’ı renklerine bağladı. 1997 doğumlu, 1.87 boyundaki genç file bekçisi, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde yeni takımı Manisa Büyükşehir Belediyesporla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesinde dış transfer çalışmalarına hızlı başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor’da imza şov devam ediyor. Yönetim, teknik heyet ve scout ekibinin ortak çalışmasıyla devam eden dış transfer çalışmalarında bu kez Türk futbolunun gelecek vadeden 21 yaşındaki genç file bekçisi Onur Muhammet Parlar ile sözleşme imzalandı. Kariyerinde Aliağa, Bucaspor, Altay, Bursaspor, Antalyaspor, BŞB Erzurumspor ve son olarak TFF 3. Lig takımlarından Tekirdağspor’un formasını giyen Muhammet Onur Parlar yeni sezonda Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarısı için ter dökecek.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un çok iyi yerlere gelebilecek bir yapılanma içerisinde olduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor’un yeni transferi Onur Muhammet Parlar, “Vizyonu çok geniş bir kulübe geldiğim için mutluyum. Kalede Yusuf ve Ersel gibi kaliteli isimler bulunuyor. Bende yeni sezonda Manisa Büyükşehir Belediyespor’un çatısı altında olacağım için çok mutluyum. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarısı için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

TFF 2. Lig arenasında güçlü ve zirve yarışını zorlayacak bir takım kurmak için kolları sıvadıklarını söyleyen kulüp başkanı Mevlüt Aktan ise imza töreninden sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Manisa Büyükşehir Belediyespor forma rekabetinde şansların tamamen eşit olduğu bir kulüp. Teknik Direktörümüz Levent Devrim bu konuda oldukça hassas bir yapıya sahip. Kim çok çalışırsa ve hak ederse formayı o giyer. Tekirdağspor’dan renklerimize bağladığımız genç kalecimiz Onur Muhammet Parlar da bizim çok güvendiğimiz bir isim. Gerçekten geleceği çok parlak olan bir kaleciyi renklerimize bağlamanın sevincini yaşıyoruz. Kalede rekabet bundan sonra daha da artacak. Taraftarlarımız bizi izlemeye devam etsinler. Dış transferde imzalarımız devam edecek.”