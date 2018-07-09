Manisa BBSK’ya gurbetçi stoper

Lig Kırmızı Grup’ta mücadele verecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Denizlispor’un 1.89 boyundaki gurbetçi stoperi Ömer Alp Kulga’yı renklerine bağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’da transfer tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonda mücadele vereceği TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetimi, Denizlispor’un tecrübeli stoperi Ömer Alp Kulga’yı renklerine bağladı. Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde kulüp başkanı Mevlüt Aktan ile bir araya gelen tecrübeli defans oyuncusu Kulga, yeni takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor’la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Mevlüt Aktan, Halil Onultmak Spor Tesislerinde düzenlenen imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, “Denizlisporlu Ömer Alp Kulga’yı renklerimize bağlayarak defansımızı daha da güçlendirdik. Her mevkide forma rekabetinin yüksek olacağı bir takım oluşturmak istiyoruz. Bu doğrultuda son olarak bir süredir görüşme halinde olduğumuz Denizlisporlu Ömer Alp Kulga ile anlaşmaya vardık ve bu futbolcumuzla 1 yıllık sözleşme imzaladık. Ömer Alp Kulga’nın transferi her iki taraf içinde hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Yeni takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor’la 1 yıllık sözleşme imzalayan Ömer Alp Kulga ise imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, “Hedefleri olan bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig’de şampiyon olan bir takıma geldim. İnşallah bu kez TFF 2. Lig’de şampiyonluk hedefine ulaşırız. Şampiyon olmak elbette kolay değil. Biz bu hedefe ulaşmak için çok çalışacağız. Futbol kariyerime büyük hedefleri olan bir takımda devam edeceğim için mutluyum. İnşallah el birliğiyle Manisa Büyükşehir Belediyespor’u çok daha güzel günlere taşırız” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un Denizlispor’dan renklerine bağladığı 1.89 boyundaki Belçika doğumlu gurbetçi futbolcu Ömer Alp Kulga, 2011-2012 futbol sezonunda Hollanda 2. Lig ekibi MVV Maastricht’ten Kayserispor’a transfer oldu. Gurbetçi futbolcu Türkiye kariyerinde Kayserispor’dan sonra Orduspor, Mersin İdmanyurdu, Denizlispor, Boluspor, Bugsaş, Osmanlıspor ve son olarak yeniden Denizlispor’da forma giydi.