Manisa BBSK’ya kaleci takviyesi

Manisa Büyükşehir Belediyespor, 3. Lig ekibi Afjet Afyonspor’un kalesini koruyan 25 yaşındaki Umutcan Yüksel’i kadrosuna kattı. Tecrübeli kaleci ile bir buçuk yıllık anlaşma sağlandı.

Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkan Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu ve Sportif Direktör Bülent Ataman katıldı. Şampiyonluk hedefi olan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Umutcan Yüksel, “Ligin ikinci devresinde diğer arkadaşlarımla birlikte takımıma sağlayacağım katkıyla İnşallah şampiyonluk yaşarız. Takımım şampiyonluk hedefliyor ve bende bu hedef doğrultusunda burayı tercih ettim. Burada uzun süreli hedeflerim var. Transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Genç yaşına rağmen Umutcan’ın önemli bir kariyere sahip olduğunu ifade eden Kulüp Başkan Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “Daha önce de dediğimiz gibi devre arasında transfer yapmak zor oluyor. Bu nedenle bize direkt olarak katkı sağlayacak oyuncuları tercih ediyoruz. Umutcan kardeşimiz takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Kendisine başka takımlardan da teklif geldiğini biliyoruz. Ancak kendisi hedefleri ve hedeflerimiz doğrultusunda burayı tercih etti. Kulübümüz ve oyuncumuz için hayırlı olsun” diye konuştu.



“Yeteneklerine güveniyoruz”

Kendisi de uzun yıllar üst düzey takımlarda kalecilik yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor Sportif Direktörü Bülent Ataman da, Umutcan Yüksel’in yeteneklerine güvendiklerini söyledi. Takıma uzun yıllar hizmet edecek bir kaleciyle anlaştıklarını dile getiren Ataman, “Umutcan kardeşimiz burada başarısını arttıracak ve takıma büyük katkı sağlayacaktır. İnşallah sezon sonunda çok istediğimiz şampiyonluğa hep birlikte ulaşırız. Ben bu transferin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Futbola Gençlerbirliği alt yapısında başlayan 25 yaşındaki Umutcan Yüksel, geride kalan süreçte Ankaragücü, Osmanlıspor ve Balıkesirspor gibi üst düzey takımların formalarını da giydi. Genç yaşına rağmen tecrübesiyle ön plana çıkan Umutcan Yüksel son olarak 3. Lig ekibi Afjet Afyonspor forması giyiyordu.