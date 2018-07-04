Manisa BBSK’ya potada 1.90’lık oyun kurucu

Ligi’nde mücadele verecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ankara DSİ’nin 1998 doğumlu genç oyun kurucusunu renklerine bağladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un yeni transferi Alihan Deniz Genç, “Böyle güzel bir organizasyonun içerisine geldiğim için mutluyum. İyi çalışarak takıma önemli katkılarda bulunacağıma eminim” dedi.

2017-2018 sezonunda basketbolda büyük bir başarıya imza atarak adını Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’ne yazdırmayı başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ankara DSİ’nin genç oyun kurucusu Alihan Deniz Genç’i renklerine bağladı ve transfer sezonunu açtı. Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde asbaşkan Orkun Şıktaşlı da hazır bulundu.

Yeni sezonda Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarısı için ter dökeceğini ve bundan da büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Alihan Deniz Genç, “Böyle güzel bir organizasyonun içerisine geldiğim için mutluyum. İyi çalışarak takıma önemli katkılarda bulunacağıma eminim. İnşallah sezona iyi başlayacağız. Manisa Büyükşehir Belediyespor geçtiğimiz yıl çok başarılı bir sezon geçirdi. Yeni sezonda da Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı olabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Genç ve Ümit Milli Takım kadrolarında da bulundum. Orada ki yaşadığım tecrübeleri de buraya aktaracağımı düşünüyorum” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Asbaşkanı Orkun Şıktaşlı, Alihan Deniz Genç’i uzun süreden bu yana yakından takip ettiklerini ve transferine karar verdiklerini söyleyerek, “Alihan Deniz Genç’i uzun bir dönemden bu yana takip ediyorduk. Kendisi hakkında 7-8 aydır ciddi bir fikir sahibiyiz. Kendisi 1998 doğumlu ancak yaşına rağmen inanılmaz deneyimli. Takımımıza büyük katkı sağlayacağından eminiz. Düşünerek hareket ettiğimiz bir transfer oldu. Kendisine hem hoş geldin diyoruz, hem de başarılar diliyoruz” dedi.

Basketbol hayatına Karşıyaka altyapısında başladı

1998 doğumlu olan Alihan Deniz Genç, 2010 yılında Karşıyaka’nın altyapısında basketbol ile tanıştı. 2012 yılında küçük erkekler kategorisinde İzmir 9 Eylül Spor Kulübünde, Türkiye şampiyonluğu sevinci yaşayan Alihan Deniz Genç, 2013 yılında Gelişim Koleji takımına transfer oldu. 2015 yılında Gelişim Kolejinde A takıma yükselen genç oyun kurucu 2017-2018 sezonunda ise Ankara DSİ takımının başarısı için ter döktü. 1.90 boyundaki genç oyun kurucu, Gelişim Kolejinde gösterdiği performans ile 22.4 dk, 7.7 sayı, 1.9 ribaund, 2.7 asist ortalamaları tutturmuş ve ligin en çok gelişim gösteren oyuncuları arasında yer alarak Ankara DSİ takımının yolunu tutmuştu. Yeni sezonda Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarısı için ter dökecek olan Alihan Deniz Genç, Genç ve Ümit Milli takımlarda da forma giydi.