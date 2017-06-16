Manisa BBSK’ya tecrübeli oyuncu

Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan’ın katıldığı törende oyuncuyla iki yıllık anlaşma sağlandı.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, geride kalan sezonda 2. Lig ekibi Kocaeli Birlikspor forması giyen tecrübeli oyuncu Kürşat Ergun Aydın ile anlaştı. Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen törende Aydın kendisini iki yıllığına yeşil-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Tecrübeli bir oyuncuyla anlaştıklarını ve Kürşat’ın takıma büyük fayda sağlayacağına inandığını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, “Kürşat daha önceden izlediğimiz bir oyuncuydu. Tecrübesiyle bize çok şey katacaktır. Biz kendisine inanıyoruz. İnşallah hedefe giden yolda takımımıza büyük katkı sağlayacaktır. Hem kulübümüz, hem de oyuncumuz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan bir takıma gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren tecrübeli oyuncu Kürşat Ergun Aydın, “Bir hedefimiz var ve bu hedef doğrultusunda sezona başlayacağız. Bu hedefin parçası olmak gurur verici. Umarım iyi bir sezon geçiririz ve benimde katkılarımla takımımızı bir üst lige taşırız” diye konuştu.

Orta saha ve önlibero mevkilerinde görev yapabilen 30 yaşındaki Kürşat Ergun Aydın, futbola Beşiktaş alt yapısında başladı. Akçaabat Sebatspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, İstanbulspor, Diyarbakırspor, Giresunspor, İstanbul Güngörenspor, Kırklarelispor ve Altay formaları giyen Aydın, son iki yıldır Kocaeli Birlikspor’da oynuyordu. Tecrübeli oyuncu, geride kalan sezonda Kocaeli Birlikspor forması altında çıktığı 33 maçın 32’sine ilk 11’de başlarken, 2 bin 858 dakika sahada kaldı.