Manisa birincisi öğrenci ödülünü İstanbul’da aldı

Yurttaş, ödülünü İstanbul’da düzenlenen törende aldı.

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu 8/B sınıfı öğrencisi Süleyman Hilmi Yurttaş, “Hayata mavi ışık yak” projesiyle Dünya Çocuk İnovasyon Yarışmasında Manisa birincisi olarak, ödüle layık görüldü. İstanbul’da düzenlenen ve il birincilerinin katıldığı ödül töreninde Yurttaş’a, ailesi ve öğretmenleri de eşlik etti. Plaket, madalya ve 2 bin lira para ile ödüllendirilen Yurttaş, kazandığı başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Bu proje için sıkı bir çalışma yaptım. Okul idaresi, öğretmenlerim ve ailem bana destek oldular. Bu başarıyı okuluma ve ilçeme kazandırdığım için çok mutluyum. Bilgisayarım yoktu. Bana verilen 2 bin lira para ödülünü bilgisayar alarak değerlendirmek istiyorum” dedi.

Atatürk Ortaokulu Müdürü Veysel Çetin, Süleyman Hilmi Yurttaş’ın elde ettiği başarının kendilerini çok gururlandırdığını belirterek, bu tür yarışmalara giren öğrencilere desteklerinin sürdüreceklerini söyledi.