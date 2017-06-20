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20 Haziran 2017 15:48

Manisa Büyükşehir asfalt çalışmalarını hızlandırdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, mevsim şartlarının uygun hale gelmesiyle birlikte yol ağında gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarına hız kazandırdı.

Manisa Büyükşehir asfalt çalışmalarını hızlandırdı

20 Haziran 2017 15:48


Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde vatandaşların daha iyi şartlarda seyahat edebilmelerini sağlamak ve ulaşım ağının standartlarını yükseltmek amacıyla asfalt çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Şehzadeler ilçesine bağlı Karayenice, Kalemli, Gökbel ve Tilki Süleymaniye güzergâhındaki 19 buçuk kilometrelik yol ağı, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından asfaltlanıyor. Ekipler kısa süre önce başlattıkları çalışmada 5 kilometrelik yolu asfaltladı. Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay ve yetkililer de Tilki Süleymaniye Mahallesinde çalışan ekipleri ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay satıh kaplama 1. K


kat asfalt işlerinin yapıldığını belirterek; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla ivedi bir şekilde asfalt çalışmalarının sürdürüleceğini ve tamamlanacağını söyledi.




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