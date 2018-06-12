Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

Gündem maddelerinin oylanmasından önce meclis üyelerine seslenen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Geçtiğimiz Cuma günü Turgutlu’da önemli bir çalışmanın 1. etabını açtık. D96 karayolu üzerinde 30 bin üzerinde aracın geçiş yaptığı bölgede güzel bir kavşak projesini hayata geçirdik ve bu dev kavşağın birinci etabını trafiğe açtık. Tamamlanmasıyla birlikte 75 milyon lirayı bulacak olan bu önemli yatırımın Turgutlu’muza, Manisa’mıza ve kavşağı kullanacak tüm sürücülerimize bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının son günlerine gelmiş olmanın burukluğunu yaşıyoruz” dedi.

Ramazan Bayramı ve Babalar Günü’nü de kutlayan Başkan Ergün, “3 gün sonra inşallah Ramazan Bayramı’nı kutlayacağız. Şimdiden burada bulunan değerli arkadaşlarımın, Manisalıların ve ülkemizin bayramını kutluyorum. Her günümüz bayram tadında geçsin inşallah. Pazar günü de, üzerimizde büyük emekleri olan babalarımızı hatırlayacağımız, onları mutlu edeceğimiz Babalar Günü’nü kutlayacağız. Öncelikle aramızdan ayrılarak ebediyete intikal etmiş değerli büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyor, evlatlarını bu vatan için feda eden aziz şehit babalarının da ayrıca ellerinden öpüyorum. Sözlerimi noktalarken, yaklaşık 2 hafta önce kıymetli eşini kaybeden değerli meclis üyemiz Yaşar Çataldere’ye bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyorum. Merhumeye Allah’tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun” diye konuştu.

Konuşmanın ardından meclis gündem maddelerinin oylamasına geçildi. Tüm maddelerin oylanmasının ardından bir sonraki toplantının 10 Temmuz Salı günü, saat 18.00’de yapılması kararıyla birleşime son verildi.