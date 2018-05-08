Manisa Büyükşehir Belediye Meclisine yeni üyeler

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin oylanması öncesi meclis üyelerine hitap eden Başkan Ergün, “24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimler nedeniyle bazı değişimler yaşadık. Mecliste göreve yeni başlayan meclis üyesi arkadaşlarıma ve Soma, Selendi ve Alaşehir Belediyelerimizin yeni belediye başkanı seçilen arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Allah utandırmasın. Önümüzdeki Pazar günü Peygamber efendimizin cennetle müjdelediği kıymetli kadınlarımızın Anneler Günü’nü kutlayacağız. Her günün onların günü olduğu düşüncesiyle başta meclisimizin kadın üyeleri, belediyemizin kadın çalışanları olmak üzere tüm kadınlarımızın Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Konuşmasında Soma’daki maden faciasını da unutmayan Başkan Ergün, “Mayıs ayı Manisa’mız açısından ayrıca hüzün ayıdır. Soma’da meydana gelen ve 301 kardeşimizin şehadete ulaştığı elim maden faciasının yıl dönümünde tüm maden şehidi kardeşlerimizi, ağabeylerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta mübarek Ramazan ayına kavuşacak olmanın heyecanı içindeyiz. Şimdiden tutacağımız oruçların ve yapacağımız ibadetlerin Allah katında kabul olmasını diliyor, Ramazan ayının tüm İslam coğrafyasına huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah’tan diliyorum” ifadelerini kullandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı da kutlayan Başkan Ergün, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş meşalesinin yakıldığı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak bir milleti ayağa kaldırdığı Türk tarihinin önemli günlerinden birini de yine bu ay içinde kutlayacağız. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, geleceğimizin teminatı gençlerimizi sevgiyle selamlıyorum. Bu vesileyle ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu vatan için canını, kanını, malını feda etmiş kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Ne mutlu Türküm diyene!” diye konuştu.

Konuşmanın ardından milletvekili aday adaylığı nedeniyle istifa eden belediye başkanları ve meclis üyelerinin yerine gelen isimler mecliste kendilerini tanıttı. Ardından eksilen ihtisas komisyonlarına yeni üyelerin seçimi gerçekleştirildi. Hukuk ve Tarifeler Komisyonu’ndan istifa eden 3 ismin yerine Ali Sezer, Rukiye Yücetaş ve Halil Aktaş seçildi. AB ve Dış İlişkiler Komisyonu’nda istifa eden 2 ismin yerine Ahmet Cülen ve Ramiz Işık seçildi. Tarım ve Orman Komisyonu’ndan istifa eden 4 ismin yerine de, Halil Aktaş, Güven Uygun, Mehmet Güzgülü ve Ramiz Işık seçildi. Tüm maddelerin oylanmasının ardından meclisin 14 Mayıs Pazartesi günü, saat 18.00’de toplanması kararıyla birleşime ara verildi.