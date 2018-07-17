Manisa Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı gerçekleştirildi

oturumunda Manisa Prime ile Turgut Özal Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Manisa Büyükşehir Belediyesine ait olan arsanın satışı için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve Encümen’e yetki verilmesi maddeleri görüşüldü.

Oturumu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda “Manisa Prime AVM, Otel, İş Merkezleri ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi kapsamında üretilen tüm ticari ünitelerin satışına, 10 yıla kadar kiralanmasına ve işletme hakkının devrine ilişkin işlemleri yapmak üzere Büyükşehir Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi” maddesiyle ilgili karma komisyon raporu gündeme geldi. AK Parti Grubu, söz konusu satıştan elde edilecek gelirin yine bu yatırımda kullanılması şartını ekleyerek komisyon raporunu meclise sundu.

AK Parti Grubu’nun teklifi üzerine açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa Büyükşehir Belediyesinin kasasına giren her bir kuruş, Manisa yatırımlarına harcanmaktadır. Siz bunun aksini savunursanız, satıştan elde edilecek gelirin sadece oraya harcanmasını isterseniz bu, güvensizliktir. Ben sizden net olmanızı beklerim. Ya güvenirsiniz ve kabul edersiniz ya da güvenmezsiniz reddedersiniz. Bugün sadece Turgutlu kavşağı 72 milyon, Salihli Kavşağı 60 milyon, Alaşehir Kavşağı 30 milyon, asfalt yatırımları 100 milyon gibi rakamlara ulaşıyor. Siz bu kararla buradan gelecek parayı bu yatırımlara aktaramazsınız demek istiyorsunuz. Ayrı bir hesapta bu paranın bloke edilmesi şartı kabul edilebilir değildir” dedi. Açıklamanın ardından yapılan oylamada AK Parti’nin sunduğu şekilde teklif MHP Grubu ve Bağımsızlar’ın ret, CHP Grubu’nun çekimser oyuna karşılık AK Parti Grubu’nun kabul oyuyla ilgili komisyon raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

İlgili maddenin oylanmasının ardından “Mlkiyeti Manisa Büyükşehir Belediyesine ait 18.834,00 m yüzölçümlü taşınmazın satışına ve kat karşılığı inşaat yaptırılarak değerlendirmek üzere Büyükşehir Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi” teklifi görüşüldü. Söz konusu taşınmazın bir arsa olduğunu ve üzerinde herhangi bir yatırımın söz konusu olmadığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Ne acıdır ki komisyon kopyala/yapıştır yapmış. Burası bir arsa. Arsanın satışı söz konusu. Bir yatırım söz konusu değil ancak komisyon buradan gelecek paranın da blokesini yapmış” dedi. Başkan Ergün’ün açıklamasının ardından İmar Komisyonu Başkanı AK Parti’li Can Mercül, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, İmar Komisyonu Üyesi MHP’li Mehmet Palabıyık ve Hüseyin Akkurt da madde üzerine görüşlerini belirtti.

“Manisa’yı faiz borcu altına sokmamak için”

İlgili madde üzerine söz alan ve satış konularına açıklık getiren Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, “Söz konusu alanlar yatırım olarak büyük yatırımlar. Zaten Manisa Büyükşehir Belediyesi büyük oranda ilerleme kaydetmiş. Borçlanma yoluyla da bu yatırımlar yapılabilir. Ancak ekonomik durum gereği faizler oldukça yüksek. Bizler Manisa’nın geleceğini ipotek altına almamak adına, borçlanmaya girmemek amacıyla bu satış kararına gittik. Bunu ilçe belediyeleri de yapıyor. Yalnızca Yunusemre’de çok sayıda satış meclise geldi ve kararı geçti” diye konuştu. Güzgülü’nün konuşmasının ardından Manisa’yı faiz borcu altına sokmamak adına kararların meclise getirildiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, meclisin iradesine saygı duyduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından teklif düzeltilerek oybirliğiyle kabul edildi. Tüm maddelerin oylanmasının ardından bir sonraki toplantının 14 Ağustos Salı günü saat 18.00’de yapılması kararıyla birleşime son verildi.