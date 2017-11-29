Manisa Büyükşehir Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı

oturumunda Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2018 mali yılı gelir tarifelerine AK Parti ve CHP Grubu’nun oylarıyla reddedildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı 2. Oturumu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Uluturhan, 2016 yılı Sayıştay denetim raporunu meclis üyelerinin bilgisine sundu. Denetim süreci içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesinin tüm gelir giderleri, alım ve ihalelerinin incelendiğini ifade eden Uluturhan, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ve Büyükşehir Belediyesinin denetimlerde alnının akıyla çıktığını söyledi. Daha sonra meclise Öğretmenevi Kavşağı ile ilgili verilen önergeye yanıt verildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, “Öğretmenevi Kavşağı ihalesi, 16 Mart 2017’de gerçekleştirildi. İnşaat esnasında yaşanan ve öngörülemeyen bazı durumlar oluşmuş ve inşaat uzatma süresi verilmiştir. Telekom ve TEDAŞ’ın deplaseleri yapılması için süre kaybı yaşanmış ve bu durum inşaat süresini 50 gün uzatmıştır” dedi.

Herhangi bir inşaat yapılırken, bir takım sorunlarla karşılaşma durumunun olağan olduğuna dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “En kötü ihtimalle 15 Ocak’a kadar bu projemiz bitecek. Peyzaj ve aydınlatması sonra da yapılabilir. Önemli olan oradaki trafiği rahatlatmak ve sirkülasyonu sağlamak. 15 gün sonra olmuş bu önemli değil. Her inşaatta sorunlar yaşanacaktır, aksamalar olacaktır. Bunlar saha içerisinde yaşanabilecek faktörler. Kimse merak etmesin en kısa sürede bu projemiz de hayata geçecek” dedi.

Toplantıda Büyükşehir Belediyesinin 2018 Mali Yılı Performans Programı, AK Parti ve CHP Grubu’nun çekimser oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi. Ardından 2018 Mali Yılı gelir Tarifelerinin görüşülmesine geçildi. 2018 Mali Yılı Gelir Tarifeleri de, yine AK Parti ve CHP grubunun oylarıyla reddedildi. Ret oyunun ardından söz alan MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, “AK Parti Grubu daha ileri görüşlü insanlarla yönetiliyordu. Her ilçede ilçe belediyeleri gelirlerini arttırdı. Bu Manisa Büyükşehir Belediyesi iş yapmasın demektir” dedi. Kararın Manisa Büyükşehir Belediyesine hizmet yaptırmama amacını taşıdığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, “Atalarımız ne kadar ekmek, o kadar köfte demiş. Gelir olacak ki hizmet yapılabilsin. Bu kararın tek amacı, Manisa Büyükşehir Belediyesine hizmet yaptırmamak. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin ve 17 ilçe belediyesinin 2018 yılı bütçeleri de okunarak oylandı. İlgili madde üzerine söz alan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ziya Elmalı, “30 büyükşehir belediyesi arasında bütçesini en iyi yöneten belediye Manisa Büyükşehir Belediyesidir. Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılı gider bütçesi 1 milyar 404 milyon TL; gelir bütçesi ise 850 milyon TL ve 550 milyon TL borçlanma ile denkleştirilmiştir. Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2018 mali yılı bütçesi ilgili yasa, mevzuat hükümlerince Plan ve Bütçe Komisyonumuzca incelenmiştir” dedi. Açıklamanın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçe belediyesinin 2018 mali yılı bütçeleri oybirliğiyle kabul edildi. Tüm maddelerin oylanmasının ardından bir sonraki toplantının 12 Aralık Salı günü, saat 18.30’da yapılması belirtildi ve birleşime son verildi.