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29 Temmuz 2018 15:45

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitimden işbirliği örneği

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin’i ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Manisa’da sürdürülen haşere ile mücadele konusunda kurumlar arası işbirliği yapmak ve öğrencileri bu konuda bilinçlendirmek istediklerini belirterek 250 bin kişilik dev öğrenci kadrosunun ‘Haşere ile Mücadele’ hakkında bilgi sahibi olmasını amaçladıklarını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitimden işbirliği örneği

29 Temmuz 2018 15:45


Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencileri haşere ile mücadeleye kazandırmak için harekete geçti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş da bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin’in makamına konuk oldu. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği, İdari İşler Şube Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Haşere ile Mücadele Şube Müdürlüğü olduğu ve bu alanlarda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Akbaş, uygulama alanlarının detaylarını da anlattı.


Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, haşere mücadele konusunda doğru bilinen yanlışların olduğunu ve bu alışılagelmiş uygulamaların yoğun mücadeleyi olumsuz etkilediğini söyledi. Manisa’da eğitim gören 250 bin öğrenciye haşere mücadelesi konusunda eğitim vermeyi ve bilinçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “Öğrencilerimize vereceğimiz bu eğitimle, hem genç zihinleri ve hem de dolaylı olarak aileleri haşere mücadelesi konusunda bilgilendireceğiz. Böylece halkımızın özellikle yaz aylarında yaşadığı önemli bir sorunu en aza indirmek için bir çalışma başlatacağız” diye konuştu. Görüşmenin bir diğer konusu da Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne ziyaret oldu. Öğrencilere küçük yaşlarda hayvan sevgisini aşılamak bunun yanı sıra yapılan tedavi çalışmaları hakkında bilgi vermek amacıyla öğrencilerin; öğretmenleri eşliğinde Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde ağırlanmaları da görüşüldü. Toplantının sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında Eylül ayı içerisinde imzalanacak protokolle, uygulamanın startının verileceği açıklandı.




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