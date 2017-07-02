Manisa Büyükşehir Belediyesinden mezarlık incelemesi

Mütevelli Mahallesinde katıldığı bir program sonrası Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, 1998 yılında şehit olan Piyade Er Bülent Yenihatay’ın mezarını ziyaret ederek dua etti. Daha sonra Genç ve beraberindeki Mütevelli Mahalle Muhtarı Mehmet İçigen ile Manisa Büyükşehir Belediyesi MHP Meclis Üyesi Süleyman Kahramanlar mezarlıkta incelemelerde bulundu. Genç, İçigen ve Kahramanlar’dan mezarlıktaki eksikler hakkında bilgi aldı ve yapılması gerekenler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, mezarlık incelemesi sırasında 2015 Ağustos ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Kadir Recep Varlıakman’ın mezarını ziyaret ederek, dua etti. Genç, incelemesi ve ziyaretinin ardından Mütevelli’de bir parkta meclis üyesi, muhtar ve vatandaşlarla birlikte oturarak sohbet etti.