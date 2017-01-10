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10 Ocak 2017 14:02

Manisa Büyükşehir Belediyespor Sarıkamış Şehitleri’ni andı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Sarıkamış Şehitleri’ni andı

10 Ocak 2017 14:02

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen geleneksel Allahuekber Dağı Sarıkamış Şehitlerini Anma Tırmanışı, Türkiye genelinden 203 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.
Geleneksel Allahuekber Dağı Sarıkamış Şehitlerini Anma Tırmanışı yoğun kar yağışı ve tipi altında gerçekleştirildi. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 23-25 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen anma programına ülke genelinden 203 sporcu katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünden de 3 sporcunun yer aldığı anma programı, Selim İlçesi Sarıgün köyünde kamp kurulması ile başladı. Yoğun kar yağışı ve tipi altında yapılan anma programında sporcular zorlu bir yürüyüş sonra 2 bin 800 metre yükseklikteki kamp alanına ulaştı. Daha sonra zirve altında bulunan şehitliğe dönüş yapan sporcular, aziz şehitlerimizin anısına saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu.



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