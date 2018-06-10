Manisa Büyükşehir Belediyespor’a gurbetçi sağ kanat

Lig’in yeni takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor’da dış transfer çalışmaları hızlı başladı. Şanlıurfaspor’un golcü futbolcusu Artun’u renklerine bağlayarak transfer sezonunu açan yeşil beyazlılar, Adana Demirspor’un 24 yaşındaki gurbetçi sağ kanat oyuncusu Umut Sönmez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda Lig’de mücadele verecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor’da dış transfer çalışmalarında bu kez Umut Sönmez’le anlaşma yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Lig takımlarından Şanlıurfaspor’un golcü futbolcusu Artun Akçakın’ı renklerine bağlayarak transfer sezonunu açan yeşil beyazlılar ikinci transferini Umut Sönmez’i renklerine bağlayarak yaptı. Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde başkan Mevlüt Aktan ve yönetim ile bir araya gelen Umut Sönmez, yeni takımı Manisa Büyükşehir Belediyesporla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un hedefine hizmet edecek başarılı bir transfer daha gerçekleştirdiklerini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kadayıfçılar, “Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda dış transferde ince eleyip sık dokuyoruz. Kadromuza kazandırdığımız futbolcularımızın sahadaki performanslarının yanı sıra karakter yapısına da büyük önem veriyoruz. Dış transfer çalışmalarımızda Artun’dan sonra Umut kardeşimizle de sözleşme imzaladık. Bu transfer her iki taraf içinde hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Kariyerinde daha önce FC Augsburg 19, FC Augsburg II, FC Memningen, Orduspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Kayserispor ve Adana Demirspor takımlarının formasını giyen Umut Sönmez, yeni takımı Manisa Büyükşehir Belediyesporla 1 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, “Bana olan güveni boşa çıkarmayacağım. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan bir takıma geldim. Şimdi hedefimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor’a çok daha güzel yerlere taşımak. Manisa’ya transfer görüşmesine geldiğimde sağ olsun başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulumuz benimle çok yakından ilgilendiler. Kendimi çok samimi bir ortamda buldum ve benim için en doğru adresin Manisa Büyükşehir Belediyespor olduğuna karar verdim. İnşallah el birliğiyle Manisa Büyükşehir Belediyespor’u çok daha güzel yerlere taşıyacağız” dedi.