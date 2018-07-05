Manisa Büyükşehir Belediyespor’a tecrübeli stoper

Manisa Büyükşehir Belediyespor’da dış transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 16 Temmuz tarihinde Afyon’da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan yeşil-beyazlılar, Altay’ın tecrübeli defans oyuncusu Murat Türkkan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde başkan Mevlüt Aktan, asbaşkan Orkun Şıktaşlı, yönetim kurulu üyeleri Yılmaz Gençoğlu ve Bora Çaylan da hazır bulundu.

Tecrübeli defans oyuncusu Murat Türkkan imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, “İnşallah güzel bir sezon bizi bekliyor. Başarılı ve şampiyonlukla biten bir sezon geçiririz inşallah. Oyun tarzımdan dolayı çok agresif bir oyuncu değilim. O yüzden çok fazla kart görmüyorum açıkçası. Altay’da başarılı bir sezon geçirdim. İnşallah burada da başarılı bir sezon geçiririm. O yüzden Manisa Büyükşehir Belediyespor’u tercih ettim. Allah iki tarafı da utandırmasın” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un çok güzel tesislere sahip olan takım olduğunu sözlerine ekleyen Türkkan, “Mükemmel bir tesis var burada. Zaten burada forma giyen arkadaşlarımı vardı. Umut Kaya, Ufukhan Bayraktar benim çok yakın arkadaşlarım. Hiç düşünmeden Manisa Büyükşehir Belediyespor’a imzayı attım” diye konuştu.

Murat Türkkan’ın transferi sonrasında açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Mevlüt Aktan ise, “Murat Türkkan dış transferde kadromuza kazandırdığımız 7’inci futbolcu oldu. Geçtiğimiz sezon Altay’da şampiyonluk sevinci yaşayan tecrübeli bir futbolcuyu renklerimize bağladık. Murat Türkkan kalitesiyle ve tecrübesiyle takıma çok şeyler verecektir. Bundan kesinlikle şüphemiz yok. Dış transfer çalışmalarımız devam ediyor. Kulübümüzün yapısına ve karakterine uygun isimleri kadromuza kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.