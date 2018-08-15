Manisa Büyükşehir Belediyespor’dan yerli teknolojiye destek

Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, futbol ve basketbol takımlarının sezon boyunca Türk teknolojisinin önemli markalarından biri olan Vestel’in göğüs reklamını ücretsiz olarak taşıyarak destek vereceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke genelinde başlattığı yerli malı teşvikine, Manisa Büyükşehir Belediyespor da duyarsız kalmadı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, yerli malına destek olmak amacıyla 2018-2019 sezonu boyunca Türk teknolojisinin öncü firmalarından olan Vestel’in göğüs reklamını, hiçbir bedel talep etmeden formasında taşıyacak. Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan da yaptığı açıklamada, “Ülkemize uygulanmak istenen yaptırımlara karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına destek olmak amacıyla, önemli bir süreci başlattık. Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak TFF 2. Lig’e yükselen futbol takımımız ve yine ilk sezonunu şampiyonlukla taçlandırarak; Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselen basketbol takımımız, sezon boyunca giyeceği formalarda Vestel’in adını taşıyacak. Geçtiğimiz sene de voleybol takımımızın formasında Vestel markası göğüs reklamı olarak yer almıştı. Her zaman sporun içerisinde yer alan Vestel’in yanında olmak ve farkındalık oluşturmak istiyoruz. Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu süreçte, yerli malı kullanımını özendirmek ve çorbada bizim de tuzumuzun olmasını sağlamak en büyük temennimiz. Her zaman vatanımızın ve milletimizin yanındayız” diye konuştu.