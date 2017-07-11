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11 Temmuz 2017 15:21

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu motorcular pistlerin tozunu attırdı

Konya’da yapılan Türkiye Motodrag Şampiyonası’nın 2.

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu motorcular pistlerin tozunu attırdı

11 Temmuz 2017 15:21

ayak yarışında Manisa Büyükşehir Belediyespor’un sporcuları adeta pistlerin tozunu arttırdı. Yeşil-beyazlı sporcular başarılı performansıyla tribünleri dolduran sporseverlerin büyük beğenisini topladı.


Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun 2017 yarış takviminde yer alan Türkiye Motodrag Şampiyonası’nın 2. ayak yarışları, Konya’da yapıldı. Konya Saraçoğlu Spor Tesisleri Drag Pisti’ndeki organizasyona, Konya, Ankara, Mersin, Manisa İstanbul, Kayseri, Antalya gibi birçok ilden sporcu katıldı. Düzenlenen şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediyespor’un Motor Şubesi sporcuları başarılı performansıyla göz doldurdu. 402 metre uzunluğundaki pistte yapılan yarışların sonunda yeşil-beyazlı sporcular kürsüde farklı derecelerle yerlerini aldı.


Yarışlarda Pro300 sınıfında Murathan Yiğit Yıldız 2’nci, Pro300 sınıfında Oğuzhan Koç 3’üncü, Super Street sınıfında da Kamil Kırbaş 3’üncü oldu.




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