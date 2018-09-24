Manisa Büyükşehir çölyak farkındalığı için harekete geçti

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Çölyak Organik Beslenme Derneği işbirliğiyle Salihli ve Sarıgöl ilçelerinde "Beslenme Sevgi ile Başlar" isimli bilgilendirici programlar düzenlenecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Manisa Çölyak Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan'ı makamında ağırladı. Çölyak konusunda toplum nezdinde bilgi eksikliği olduğunu ve bu bilgi eksikliğinin hastaya teşhis konmasını zorlaştırdığını belirten Şivecan, Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle çölyak farkındalığını arttırmak istediklerini dile getirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerine desteğini hiçbir zaman esirgemediğini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş da, “Manisa Büyükşehir Belediyesi, kamu yararına çalışan kuruluşların her zaman yanında yer almıştır. Bu kapsamda Manisa Çölyak Organik Beslenme Derneği tarafından hazırlanan ‘Beslenme Sevgi ile Başlar' projesini de; Salihli ve Sarıgöl'lü vatandaşlarımıza da aktaracağız. Projede sağlıklı beslenme ve çölyak hastalığına dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, Manisa Çölyak Organik Beslenme Derneği yönetimi ve Manisa Diet Clinic Beslenme ve Diyet Danışma Merkezi Diyetisyeni Teslime Bilgin'in de yer alacağı çok ayaklı bir çalışma. Faydalı olacağına yürekten inanıyorum. Halkımızın da katılımlarını bekliyoruz” diye konuştu.

Beslenme Sevgi ile Başlar Projesi 28 Eylül 2018 Cuma günü vatandaşlarla buluşacak. Salihli'de düzenlenecek olan program Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda saat 10.00'da; Sarıgöl'deki program ise Sarıgöl Belediyesi Konferans Salonu'nda saat 14.00'da başlayacak