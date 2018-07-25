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25 Temmuz 2018 14:56

Manisa Büyükşehir ebeveynlerin sevincine ortak oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bilinçli anneler ve sağlıklı bebeklerin yetiştirilmesi hedefiyle başlattığı “Hoş Geldin Bebek Projesi” kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ailelere ziyaret ederek, mutluluklarına ortak oldu.

Manisa Büyükşehir ebeveynlerin sevincine ortak oldu

25 Temmuz 2018 14:56


Manisa Büyükşehir Belediyesi, “Hoş Geldin Bebek Projesi”ni başarıyla uygulamaya devam ediyor. Proje kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı ebe Gülşah Filiz, yeni anneleri evlerinde ziyaret ederek, bebek bakımı konusunda yeni anneleri bilgilendirip, bebeklerin rutin kontrollerini yapıyor. Ziyaretler kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu da aileleri ziyaret, ederek hayırlı olsun dileklerini iletti, ailelere hediyeler takdim etti. Başkan Ustamehmetoğlu ilk doğan çocuklarına da ziyarette bulunulan Serkan ve Duygu Koç ailesinin bebekleri Kuzey Ege’yi ziyaret etti. Başkan Ustamehmetoğlu, Feride ve Ahmet Buran ailelerinin bebekleri Beren bebeği ziyaret etti. Ziyaretleriyle ailelerin mutluluklarına ortak olan Başkan Ustamehmetoğlu son ziyaretini Züleyha ve Sefa Akbay ailesinin bebekleri İrfan Emre’ye yaptı. Başkan Ustamehmetoğlu ve ebe Gülşah Filiz, ziyaretlerinde ailelere hayırlı olsun dileklerini ileterek, hediyeler takdim etti. Ebe Gülşah Filiz, bebeklerin sağlık durumlarını inceledi, anneleri bebekler konusunda bilgilendirdi. Başkan Ustamehmetoğlu hayırlı olsun dileklerini iletmesinin ardından ziyaretini sonlandırdı.




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