Manisa Büyükşehir engelleri kaldırıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi iki ihtiyaç sahibi vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye ederek, yaşamlarını kolaylaştırmaya destek oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, ilk olarak Rabia Tak isimli vatandaşı evinde ziyaret etti. Kalp yetmezliği rahatsızlığından dolayı yürümekte zorlanan Rabia Tak'a Başkan Ustamehmetoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye edilen akülü tekerlekli sandalyesini teslim etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini ileten Rabia Tak, artık çocukları ve ailesiyle birlikte dışarda gezebileceklerini, onların yanında olabileceğini söyledi.

Nursel Ustamehmetoğlu, ikinci adres olarak Sami Altaş'ı evinde ziyaret etti. Yürüme güçlüğü çeken Sami Altaş'a akülü tekerlekli sandalyesini teslim etti. Sami Altaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü çok iyi tanıdığını ifade ederek, yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti. Artık rahat bir şekilde dışarı çıkabileceğini ifade eden Altaş, Cengiz Ergün sayesinde Manisa'nın çehresinin değiştiğini belirterek, yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.