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11 Mayıs 2018 16:22

Manisa Büyükşehir evi yanan ailenin yanında

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Akhisar ilçesine bağlı Göcek Mahallesinde evi yanan Ilıcak ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Manisa Büyükşehir evi yanan ailenin yanında

11 Mayıs 2018 16:22

Arslan, mağdur ailenin taleplerini dinledi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların zor günlerinde de yanında oluyor. Bu kapsamda Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Akhisar ilçesine bağlı Göcek Mahallesinde evi yanan Sedat Ilıcak’ı ziyaret etti. Ziyarette Arslan’a Göcek Mahallesi Muhtarı Eşref Cengiz, Yayakırıldık Mahallesi Muhtarı Mehmet Uludağ, Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş ve Akhisar Şube Müdürü Sezgin Gazi eşlik etti. Ilıcak’a geçmiş olsun dileklerini ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Arslan, mağdur ailenin taleplerini de dinledi.


Yangını Yayakırıldık Mahallesi Muhtarı Mehmet Uludağ’ın ilk olarak haber aldığını ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen yangın söndürme tankerleriyle müdahale edildiğini anlatan Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, bu sayede yangının felakete dönüşmeden söndürüldüğünü aktardı. Arslan, mağdur aileye geçmiş olsun dileklerini iletirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.




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