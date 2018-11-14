Manisa Büyükşehir ile vatandaştan imece örneği

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusmere ilçesinin Süngüllü Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar hizmet için birlikte çalıştı. Mahalle sakinleri ve büyükşehir belediyesi imece usulüyle mahalle mezarlığına yabani hayvan girişinin önüne geçmek ve daha güvenli hale getirmek amacıyla mezarlık duvarında tadilat çalışmasına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre ilçesi Süngüllü Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar anlamlı bir dayanışma gerçekleştiriyor. Kent merkezine 43 kilometre uzaklıkta yer alan ve 360 nüfusa sahip Süngüllü'de yaşayan vatandaşlar büyükşehir belediyesi ile el ele vererek mahalle mezarlığının duvarında tadilat çalışmasına başladı. Mahallede yaşayan vatandaşlarında gönüllü olarak çalışan desteği verdiği tadilatın tamamlanmasıyla mezarlık artık daha güvenli hale gelecek. Özveriyle yürütülen çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Serpil Çakır ve Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Gökhan Oğuz Kaya da yakından takip ediyor.

Mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarına özen gösterdiklerine dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Serpil Çakır, ”İl genelinde bire bir mükellef olduğumuz 2 bin 100 adet mezarlık var. Tabi ki bu mezarlıkların bir anda hepsinin çevre düzenlemesini yapmak mümkün değil. İlk etapta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla bu mezarlıkları vatandaşlarımızın yakınlarını ziyaret edebilecek halde bakımlarını yaptık. İlaçlama ve temizlik gibi çalışmalar gerçekleştirdik. Ardından yıkık ve kötü görünümde olan mezarlıklarımızda çevre duvarı çalışmalarına başladık” dedi.

Süngüllü Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi ve vatandaş iş birliğinde yürütülen çalışma hakkında da bilgi veren Çakır, ”Bu anlamda Yunusemre ilçemiz Süngülllü Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta da bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız buradaki çalışmada destek de bulunmak istedi. Mahalle muhtarımız ve vatandaşlarımızın desteğiyle el ele mezarlık duvarımızın tadilatını yapıyoruz. Bu çalışmalarımız devam edecek. Tabi bir anda tüm mezarlıklarımızın bitmesi mümkün değil. Mahalle Muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan bu konuda biraz sabır bekliyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, mahalle muhtarımız ve vatandaşlarımıza bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mahallenin en yaşlılarından olan 88 yaşındaki Mehmet Ali Nurbaş, mahalle mezarlığının çevresinde bugüne kadar duvarı olmadığını belirterek, yapılan çalışmadan dolayı memnuniyeti paylaştı. Süngüllü Mahalle Muhtarı Ramazan Nurbaş da yapılan çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Serpil Çakır ve daire başkanlığına teşekkür etti.