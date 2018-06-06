Manisa Büyükşehir, plaj futbolunda şampiyon oldu

’incisi düzenlenen U-16 Teos Cup Plaj Futbolu Turnuvası’nda tüm rakiplerini saf dışı bırakarak, şampiyon oldu.

Seferihisar Belediyesi tarafından beşincisi düzenlenen U-16 Teos Cup Plaj Futbolu Turnuvası’nın finalinde Altay’ı 4-3 mağlup ederek şampiyon olan Manisa Büyükşehir Belediyespor U-16 Takımı, şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi başardı. Akarca Plaj Futbol Tesisleri’nde gerçekleşen turnuvaya Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor, İzmirspor, Altay, Göztepe, Seferihisar ve Güzelbahçe takımları katıldı. Güçlü rakiplerini geride bırakarak Manisa’ya plaj futbolunda şampiyonluk kupası kazandıran Manisa Büyükşehir Belediyespor U-16 Takımı’nın turnuva boyunca antrenörlüğünü Turgay Sütçüoğlu yaptı. Yeşil-beyazlı ekip final maçında karşılaştığı Altay’ı Azat (3) ve Ahmet’in (1) attığı gollerle 4-3 mağlup ederek şampiyon oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor’a şampiyonluk kupasını Beşiktaş’ın efsane futbolcusu Ali Gültiken verdi.