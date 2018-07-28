Manisa Büyükşehir Soma’da elektrik üretimine başladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda başlatılan metan gazından elektrik üretimi projesi, il merkezinden ilçelere yayılmaya başladı. İlçelere kurulan çöp transfer istasyonları ile vahşi depolamanın sonunu getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki vahşi depolama alanlarında kurduğu tesis ile de metan gazından elektrik üretimine devam ediyor. Soma ilçesindeki vahşi depolama alanında yapılan çalışma ve alanın hemen yanına kurulan şalt sahası ile alanda oluşan metan gazı toplanarak tesiste elektrik enerjisine dönüştürülmeye başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Ethem Karasoy ile birlikte alanda incelemelerde bulundu. Başkan Yıldırım, elektrik üretimi ile ilgili olarak, “17 ilçede bulunan toplam 74 vahşi depolama alanının rehabilite edilmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Soma ilçesinde bulunan ve uzun yıllardır kullanılan katı atık vahşi depolama alanında da elektrik üretilmesi için çalışmalar tamamlandı. Vahşi depolama alanında yangın oluşumuna sebep veren ve karbondioksitten 21 kat daha tehlikeli olan metan gazını, gaz toplama bacaları ile toplayarak elektrik üretimine başladık” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, 17 ilçede bulunan 74 vahşi depolama alanının rehabilite edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, yapılan çalışma ile büyük bir çevre sorununun da önüne geçilmiş olacağını kaydetti.