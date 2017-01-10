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10 Ocak 2017 14:14

Manisa Büyükşehir teyakkuzda

Manisa Büyükşehir teyakkuzda

10 Ocak 2017 14:14

Manisa’da sabah saatlerine doğru başlayan ve gün boyunca etkili olan kar yağışı sürerken, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yolların kapanmaması için büyük çaba sarf ediyor. Büyükşehir Belediyesi, kriz masası oluştururken, yapılan ihbar ve taleplere de anında yanıt veriliyor.
Manisa merkezi ve ilçeler son yılların en etkili kışını yaşıyor. Manisa merkezinde sabahın ilk saatleri itibariyle başlayan ve gün boyu devam eden kar yağışının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi de, tüm ekiplerini ve iş makinelerini seferber etti. Şehir merkezindeki etkili yağışın ulaşımı olumsuz yönde etkilememesi için tuzlama ve kar küreme çalışması yapan ekipler, gelen ihbar ve taleplere de anında yanıt verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, kriz masası oluştururken, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu ve Yol Şube Müdürü Kurtuluş Karaçay da anbean çalışmaları takip ediyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun kar yağışının vatandaşların gündelik yaşamlarını olumsuz etkilememesi için büyük bir çaba sarf ettiklerini vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm ekipleriyle 24 saat görev başındadır. Vatandaşlarımız olumsuz durumları 444 9945 ve 2314580 numaralı telefonlardan bizlere bildirebilirler” dedi.



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