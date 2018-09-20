Manisa Büyükşehir yeni doğan bebekleri unutmuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin bilinçli anneler ve sağlıklı bebekler hedefiyle başlattığı "Hoş Geldin Bebek Projesi" tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ‘Hoş Geldin Bebek Projesi'nden yararlanan ailelerin evlerine ziyaret gerçekleştirerek, ailelerin bebek mutluluğuna ortak oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başarıyla sürdürülen ve ailelerin ilgi odağı olan "Hoş Geldin Bebek Projesi", çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Proje kapsamında bebek mutluluğu yaşayan aileler ziyaret edilerek hem bilgilendirme sağlanıyor hem de bebekler rutin sağlık kontrolünden geçiriliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu da ebe Gülşah Filiz ile birlikte ‘bilinçli anneler sağlıklı bebekler' hedefiyle ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Şule-Semih Özer çiftinin bebekleri Ali Burak, Halit-Ayfer Çetin çiftinin bebekleri Egemen ve Mustafa-Cemile Singit çiftinin Yusuf bebeğini evlerinde ziyaret eden ve mutluluklarını paylaşan Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını da iletti.

Ebe Gülşah Filiz, yeni doğan bebeklerin sağlık durumlarını kontrol ediyor, bebek bakımı konusunda ailelere önemli bilgiler veriyor. Ayrıca bebeklerin bakımında yanlış yapılan uygulamalar hakkında düzeltici bilgiler anlatıldı. Ziyaretlerde ailelere bebek battaniyesi, bebek çantası, zıbın takımı, havlu bornoz seti, biberon, dijital ateş ölçer, bebek bezi, pişik kremi, ıslak mendil ve şampuandan oluşan hediye paketi de Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, tarafından takdim edildi.