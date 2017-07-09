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09 Temmuz 2017 15:58

Manisa Büyükşehir yüzmede de iddialı

Türkiye’nin en önemli spor organizasyonlarından biri olan Türkiye Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda Manisa Büyükşehir Belediyespor adına Dilay Bilgili mücadele etti.

Manisa Büyükşehir yüzmede de iddialı

09 Temmuz 2017 15:58

Manisa’dan ilk defa bir sporcunun yarıştığı şampiyonada Dilay Bilgili finallerde mücadele etmeyi başardı.


Türkiye Açık Yaş Yüzme Şampiyonası 5-9 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Tozkoparan Olimpik Yüzme Havuzunda yapıldı. Düzenlenen şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediyespor Yüzme Şubesi sporcularından Dilay Bilgili de yer aldı. Manisa’dan ilk defa bir sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Dilay Bilgili başarılı performansıyla da göz doldurdu. 100 metre kurbağalama branşında yarışan yeşil-beyazlı sporcu kendi en iyi derecesini yaparak şampiyonada 6. oldu. Bünyesindeki tüm branşlarda başarıyı hedeflediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orkun Şıktaşlı,” Voleyboldan-judoya,cimnastikten- badmintona kadar bünyemizdeki tüm branşlarda başarıyı hedefliyoruz. Bu anlamda böyle önemli bir organizasyonda sporcumuzun mücadele etmesi ve başarılı bir performans göstermesi bizleri ayrıca mutlu etti. Antrenörümüz ve sporcumuzu tebrik ediyor,daha nice güzel başarıla imza atacaklarına inanıyorum” dedi.




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