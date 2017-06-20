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20 Haziran 2017 16:43

Manisa Büyükşehir zabıtası bayramda da görev başında

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde çalışmalarını sıklaştırdı.

Manisa Büyükşehir zabıtası bayramda da görev başında

20 Haziran 2017 16:43


Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, il genelinde büyükşehir belediyesinin sorumluluk alanlarında inşaat alanları, kaldırım ve caddelerde çalışma gerçekleştirdi. Manisa’da yaşayan ve şehre bayram tatili için gelecek vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmelerini amaçlayan ekipler, özellikle kaldırım işgali konusunda esnafa uyarılarda bulundu. İnşaat alanlarında tehlike teşkil edebilecek durumların önüne geçebilmek amacıyla da çalışmalarını yapan ekipler, inşaat sahiplerine de herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için önlem almaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.


Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde tüm ilçelerimizde büyükşehir belediyemizin sorumluluk alanlarında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ekiplerimiz kaldırım işgali konusunda gerekli uyarıları yaptı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak bayram boyunca görev başında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.




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