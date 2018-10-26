Manisa Büyükşehir zabıtasından pazar esnafına denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı hal zabıta ekipleri, Alaşehir'de pazar esnafına yönelik denetim yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde market, pazar ve alışveriş merkezlerinde etiket, tarife ve fiyat kontrolü denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Hal Zabıta ekipleri, Alaşehir'de pazar esnafına yönelik denetim yaptı. Ürünlerin etiketlerin üzerinde fiyatlarının belirtilmiş olması, yerli üretim ürünleri gibi birçok konuda kontrol yapan ekipler vatandaşların hakkını korumaya yönelik denetim çalışmalarının devam edeceğini belirtti.