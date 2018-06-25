Manisa Büyükşehir’de futbolcu seçmeleri başlıyor

Yeni sezonda TFF 2. Lig’de mücadele verecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor’un TOKİ-2 Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek olan futbolcu seçmeleri, 6 Temmuz Cuma günü başlayacak. Seçmelere 2002- 2003-2004 ve 2005 doğumlu sporcular katılabilecek. Seçmelere katılmak isteyen sporcular, 6 Temmuz Cuma sabahı saat 09.00’da TOKİ 2 Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde kendi antrenman malzemeleriyle birlikte hazır olacak. Seçmeler sonunda yetenekli sporcular kulüp bünyesine kazandırılacak. 2002-2003 doğumlu sporcuların 6 Temmuz Cuma günü yapılacak olan seçmelerinden sonra ise 2004-2005 doğumlu sporcuların seçmeleri de 9 Temmuz Pazartesi günü yapılacak.

Futbolcu seçmelerinde yetenekli sporcuları kulüp bünyesine kazandıracaklarını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Altyapı Teknik Sorumlusu Çınar Şenoğlu, “Seçmelere katılacak olan sporcular kendi malzemeleriyle seçmelere katılabilecek. Ayrıca nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi getirmeleri gerekiyor. Katılım formu ise tesislerde doldurulacak. 2002 ve 2003 doğumlu sporcularımızın seçmeleri 6 Temmuz Cuma günü, 2004-2005 doğumlu sporcuların seçmeleri ise 9 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. Seçmelere katılacak olan sporcuların bu tarihlerde saat 09.00’da Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde olmaları gerekiyor. Hedefimiz genç yetenekleri kulüp bünyemize kazandırmak. Kulübümüz tarafından yapılacak olan seçmelere Türkiye’nin her bölgesinden sporcular katılabilecek” diye konuştu.