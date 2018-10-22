Manisa Büyükşehir'de kış spor okulları heyecanı başlıyor

Manisalı çocukları bir yandan sporun farklı branşları ile buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bir yandan da çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor. Yaz aylarında büyük ilgi gören spor okullarında yaz dönemi spor okullarının sona ermesinden sonra kış dönemi spor okullarında çalışmalar 3 Kasım tarihinde start alacak. Kış okullarının kayıtları 22 Ekim tarihinde başlarken, spora sevdalı çocuklar futbol, yüzme ve voleybol dallarında uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alacaklar. Futbol branşına 2006-2012 yaş grupları, voleybol branşına 2005-2011 yaş grupları, yüzme gruplarına da 2005-2014 arası doğumlu çocuklar kayıt yaptırabilecekler.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olarak bu yaz döneminde 4 bine yakın öğrenciye hizmet verdiklerini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar, “ Manisa Büyükşehir Belediyespor yaz okullarında her yıl binlerce öğrencimiz, uzman eğitmenler eşliğinde spor eğitimi alıyorlar. Kış döneminde de çocuklarımıza spor yapma imkanı sağlayacağız. 3 Kasım tarihinde eğitime başlayacak olan kurslarımızda çocuklarımız futbol, yüzme, voleybol olmak üzere üç farklı branşta eğitim alacak. Çocuklarını yüzme ve voleybol branşlarından herhangi birine kayıt yaptırmak isteyen veliler kayıt işlemlerini Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri'nde yaptırabilecekler. Futbol branşıyla ilgili işlemler ise Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde yaptırılabilecek. 3 Kasım'da başlayacak olan ve 17 Mart tarihinde sona erecek olan kış okullarında eğitimlerimiz Cumartesi ve Pazar günü verilecektir” diye konuştu.