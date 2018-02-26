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26 Şubat 2018 13:28

Manisa Büyükşehir’de Ofspor maçı hazırlıkları

TFF 3.

Manisa Büyükşehir’de Ofspor maçı hazırlıkları

26 Şubat 2018 13:28

Lig 1. Grup’ta dün sahasında Yeni Altındağ Belediyespor’a 3-2 mağlup olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Ofspor maçı hazırlıklarına başladı.


Yeni Altındağ Belediyespor’a 3-2 mağlup olarak haftayı puansız kapatan Manisa Büyükşehir Belediyespor’da Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Ofspor maçının hazırlıkları bu sabah Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde yapılan antrenman ile başladı. Yeni Altındağ Belediyespor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular sahada düz koşu yaparken, forma giymeyen ve oyuna sonradan dahil olan futbolcular ise salonda kuvvet çalışması yaptılar. Manisa Büyükşehir Belediyespor’da arka adalesinde sakatlığı bulunan ve Pazar günü oynanan Yeni Altındağ Belediyespor maçında da takımdaki yerini alamayan defansın tecrübeli ismi Ufukhan Bayraktar bu sabah yapılan antrenmanda düz koşu yaptı. Ufukhan Bayraktar, Ofspor maçında Teknik Direktör Levent Devrim’in görev vermesi halinde formasına kavuşacak.




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