Manisa Büyükşehir’den ağaç kesildiği iddialarına yanıt

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Bahadır Belek, “Geçtiğimiz günlerde bazı sosyal medya mecralarından ve bir takım yerel haber sitelerinden Manisa Büyükşehir Belediyemizin ağaç kestiğine dair gerçeği araştırılmadan, bilgi kirliliğine sebep olabilecek bazı paylaşımların dolaştığını üzülerek gördük. 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 23.00 sularında GDZ Elektrik A.Ş. ekipleri Karaköy Kırmızı Köprü mevkiinde dere içine yıldırım düştüğünü, yıldırım düşmesi sonucu birçok ağacın zarar gördüğünü ve zarar gören ağaçların birçoğunun da vatandaşlar için tehlike arz edebileceğini Kent Estetiği Dairesi Başkanlığımıza bildirmişlerdir. Haberi alır almaz hemen ekiplerimizi belirtilen yere göndererek, durum tespiti yapıp çalışma başlattık. Ekiplerimizin yaptığı durum tespitinin ardından budama yoluyla kurtarılabilecek ağaçlarımızın budamasını gerçekleştirdik. Ancak yıldırım düşmesi sonucu aşırı zarar görmüş olan ve devrilme tehlikesi arz eden bazı ağaçları da kesmek durumunda kaldık. Manisa Büyükşehir Belediyemiz çevreye olan saygısı, yeşil alanların arttırılması ve çevreci yatırımlarıyla örnek olmuş bir belediyedir” ifadelerini kullandı.

“Bilgi kirliliğine itibar etmeyin”

Belek, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir Manisa inşa etmek çalışıyoruz. Bu düşünceden hareketle Manisa Büyükşehir Belediyesini ağaç kesiyormuş ya da çevreye zarar veriyormuş gibi göstermek hiçbir şekilde doğru değildir. Gerçeği araştırılmadan, kaynağı bilinmeden, gelişigüzel şekilde ortaya atılan bu tür iddialar bilgi kirliliği ve yıpratma amacı gibi farklı düşünceleri doğurur. Kaldı ki Büyükşehir Belediyemiz ve Başkanımız Cengiz Ergün, yaptığı çevreci yatırımlarla ödül sahibi belediye ve başkandır. Hemşehrilerimizden beklentimiz, bu tür bilgi kirliliği ve sansasyonel içerikli yazılara itibar etmemeleridir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz"