Manisa Büyükşehir’den asfalt çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki asfalt ağını bünyesine eklediği makinelerle genişletmeye devam ederken, asfalt ulaşmadık mahalleleri de asfaltla buluşturmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler ilçesine bağlı Ayvacık Mahallesi’ni asfalt ile buluşturuyor. Ayvacık Mahalle Muhtarı Mesut Atbiner, mahallenin geçmişinin 200 yıl öncesine dayandığını belirterek, “200 yılda ilk defa yol geliyor, asfalt geliyor. O da Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle geliyor” dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay ile birlikte Ayvacık Mahallesi’nde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden ve Ayvacık Mahalle Muhtarı Mesut Atbiner’den bilgi aldı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Fevzi Demir, mahallenin Spil Dağı eteklerinde şirin bir mahalle olduğunu söyleyerek, mahallenin yaklaşık 200 yıl önce kurulduğunu söyledi. 2016 yılında yapılan asfalt programında mahallenin asfalt programı içine alındığını belirten Demir, “Yaptığımız ihalelere itirazlar sonucunda bu hizmet gecikmişti. Biz asfaltları yaparken, yolun mevcut durumunu iyileştirdikten sonra asfaltlamak istiyoruz. Kalıcı hizmetler olmasını istiyoruz. Bu nedenle burasının öncelikle gerekli menfez, kutu menfez, büz gibi alt yapılarını ekiplerimiz tarafından gerçekleştirdik. Geçen sene buraya asfalt altı stabilize malzemesi çekilerek hazırlanmıştı. Üzerinden de bir kış geçmesinin faydası oldu. Altyapı iyice oturdu, sağlamlaştı. An itibari ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından asfaltlama çalışması yapılıyor. Yaklaşık 10 kilometrelik bir çalışma yapılıyor. Çalışmanın tamamı Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılıyor” dedi.

Çalışma yapılan yolun sadece Ayvacık Mahallesi’ne ulaşım sağlamadığına dikkati çeken Demir, “Aynı zamanda devam ettiği şekilde Spil Milli Parkı’na, Atalanı mevkiine ulaşıyor. Oradaki mesire yerine ulaşıyor. Turistlik bir yol da oluyor. Spile iki noktadan ulaşım vardı. Burasıyla birlikte 3 oluyor. Biri İzmir-Kemalpaşa tarafından, biri Manisa tarafından birde Ayvacık Mahallesi’nden. Burası stabilize bir yol olduğu için tercih edilmiyordu. Bu yol vatandaşlarımızın ilgisini Spil Dağına, Milli Parka olan ilgisini arttıracaktır. Çünkü artık konforlu bir şekilde yol yapılmış oldu. Muhtarım bu işi yakından takip etti. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları vardı. Bu çalışmalar burada yapıldı. Mahallemiz yaklaşık 200 yıllık bir yerleşim yeri, Büyükşehir olarak hem turistlik amaçlı hem de mahallenin mağduriyetinin giderilmesi amaçlı olarak bu çalışma yapıldı. İlk defa böyle bir hizmet ile buluşturmuş oldu. Biz de ilkleri yapmaktan ayrı bir mutluluk duyuyoruz” diye konuştu. Ayvacık Mahallesi Muhtarı Mesut Atbiner, 2014 yılında muhtarlığa geldiklerinde Büyükşehir Belediyesi’ne bir dilekçe ile başvuru yaptıklarını belirterek, dilekçenin dikkate alınarak programa alındığını söyledi. Atbiner, “Ayvacık Mahallesi’nin yoluna 200 yıldan bu yana bekliyoruz. İlk defa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerimi ediyorum. Çalışmaları yapanlara teşekkürlerimi ediyorum. Bu yol sadece Ayvacık Mahallesi’ne bağlı değil, Spil Milli Parkı içindeki Atalanı mevkiindeki konaklama yerlerine de bu yolun bağlantısı oldu. Turizm konusunda da katkısı oldu” dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir daha sonra yaptığı incelemeleri sonrasında Ayvacık Mahallesi’ne giderek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Seğirdim Mahallesi’ne 13 kilometrelik asfalt

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Seğirdim Mahallesi ve bağlıları 13 kilometrelik güzergâh boyunca asfalta kavuşuyor. Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir de, Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri ile birlikte Seğirdim Mahallesi’nde yürütülen çalışmaları inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Demir, “Seğirdim Mahallesini Akhisar ilçemize bağlayan 13 kilometrelik yol güzergahında ekiplerimiz, asfalt işlerini yürütüyor. Vatandaşlarımızın daha iyi koşullarda ulaşım yapabilmeleri adına gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. Seğirdim Mahalle Muhtarı Ahmet Doğru da yapılan çalışmalar dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.