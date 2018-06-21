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21 Haziran 2018 16:19

Manisa Büyükşehir’den dolandırıcılık uyarısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, son zamanlarda çeşitli firmaları arayarak özel kalem müdürü olduğunu belirten bazı art niyetli kişi ya da kişilerin yardım adı altında dolandırmaya yönelik girişimlerde bulunduğu yönünde ihbarlar aldıklarını açıklayarak, bu tür kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Manisa Büyükşehir’den dolandırıcılık uyarısı

21 Haziran 2018 16:19


Manisa Büyükşehir Belediyesi, dolandırıcıların yeni yöntemiyle ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Son zamanlarda çeşitli firmaları ve fabrikaları arayarak özel kalem müdürü olduğunu belirten bazı art niyetli kişi ya da kişilerin yardım adı altında bir takım talepte bulundukları yönünde bilgilerin geldiğinin vurgulandığı açıklamada, “Manisa Büyükşehir Belediyemiz, yüz yüze ya da telefonla ve dahi buna benzer hiçbir şekilde ve ad altında vatandaşlarımızdan yardım talebinde bulunmamıştır ve bulunmayacaktır. Hemşehrilerimizin mağdur olmamaları açısından bu tür talepte bulunanlarla ilgili kolluk kuvvetlerine başvurmaları önemlidir. Sizlerden bu şekilde taleplerde bulunanlara itibar etmemeniz önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.




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