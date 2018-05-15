Manisa Büyükşehir’den engelli vatandaşlara destek

Engelli vatandaşlara akülü araçları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu tarafından teslim edildi. Yeni akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan Meryem Avcı’nın mutluluğu gözlerinden okunurken, anne Fatma Avcı, mutluluk gözyaşlarını tutamadı. Minik Meryem’in annesi Fatma Avcı, destekleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti. Akülü arabasına kavuşan Nevzat Harcay da büyükşehir belediyesi heyetine teşekkür etti ve bundan sonra özgürce hareket edebileceği için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Diğer akülü tekerlekli sandalye sahibi olan Cengiz Gökmen de “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve kurmaylarına ayrıca çalışan her bir personeline çok teşekkür ediyorum. Başkanımızdan çok memnunuz” dedi. Ellinci Yıl Mahallesinde yaşayan Tuğba Köroğlu ise, akülü tekerlekli sandalyesine kavuştuğu için duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tuğba Köroğlu, “Bana bu imkânı sağlayan her bir kişiye teşekkür ediyorum. Artık rahat bir şekilde eğitim hayatımı sürdüreceğim” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde engelli vatandaşların toplumsal hayata kolay adapte olması için projeler ürettiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, engelli vatandaşlara yönelik hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi. Genç, akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan vatandaşlara iyi dileklerini sunarken, tüm Manisalıların Ramazan ayını da tebrik etti.