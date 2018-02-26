Manisa Büyükşehir’den ilçelerde asfalt çalışması

Akhisar ilçesine bağlı Kapaklı Mahallesi ile Mecidiye Mahallesini birbirine bağlayan ve yıllardır trafik güvenliği açısından büyük sorun yaşatan yola Manisa Büyükşehir Belediyesi el attı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, iki mahalleyi birbirine bağlayan yolda sıcak asfalt çalışması başlattı. Devam eden çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, Kapaklı Mahallesi Muhtarı Derviş Ali Erdoğan ve Mecidiye Mahallesi Muhtarı Hayati Erkovan yerinde inceledi. Mahalle muhtarları ve vatandaşlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Koordinatör Ensivri, sıcak asfalt çalışmalarının her iki mahalleye hayırlı olmasını diledi. Uzun yıllardır yolla ilgili sorun yaşadıklarını aktaran Kapaklı Mahallesi Muhtarı Derviş Ali Erdoğan, sıcak asfalt çalışmasının başlamasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Mecidiye Mahallesi Muhtarı Hayati Erkovan da, iki mahalleyi birbirine bağlayan yolun asfaltlanmasının trafik güvenliği açısından önemine dikkat çekti. Muhtarlar ve vatandaşlar, yol yapım çalışması nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Kavakyeri ve Gökeyüp birbirine bağlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Köprübaşı’na bağlı Kavakyeri Mahallesi ile Salihli’ye bağlı Gökeyüp mahallelerini birbirine bağlayan 7 kilometrelik yolda temel malzemesi serme sıkıştırma çalışması gerçekleştirdi. Köprübaşı Koordinasyon İşleri Müdürü Rahmi Erdem de yakından takip ettiği çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde il genelinde asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Köprübaşı’na bağlı Kavakyeri Mahallesi ile Salihli’ye bağlı Gökeyüp Mahallelerini birbirine bağlayan ve birçok bağlının da kullandığı 7 kilometrelik yolda 1. Kat asfalt çalışması için temel malzemesi serme sıkıştırma çalışmasını gerçekleştirdik. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte mahalleler arasındaki ulaşımda kalite artacak” dedi.