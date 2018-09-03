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03 Eylül 2018 16:07

Manisa Büyükşehir’den kahraman gaziye vefa ziyareti

Geçtiğimiz Nisan ayında Kuzey Irak’ta vatani görevini yaparken mayın patlaması sonucu yaralanan Saruhanlı ilçesi Taşdibi Mahallesi’nden Ergun Aktaş’ı Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık Hizmetleri Şube Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir’den kahraman gaziye vefa ziyareti

03 Eylül 2018 16:07


Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık Hizmetleri Şube Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin, geçtiğimiz Nisan ayında Kuzey Irak’ta vatani görevini yaparken mayın patlaması sonucu yaralanan Saruhanlı ilçesi Taşdibi Mahallesi’nden Ergun Aktaş’a vefa ziyaretinde bulundu. Kahraman Mehmetçiğe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına ’geçmiş olsun’ temennilerini ileten Özbilgin, tüm gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı bir ömür dilerken, tüm şehitlerimizi de bir kez daha rahmetle andı. Ziyarette Özbilgin, Aktaş’a şanlı Türk bayrağımızı hediye etti.




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