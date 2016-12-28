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28 Aralık 2016 14:22

Manisa Büyükşehir’den kazı çalışmalarıyla ilgili açıklama

Manisa Büyükşehir’den kazı çalışmalarıyla ilgili açıklama

28 Aralık 2016 14:22

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde gerçekleştirilen alt yapı çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.
Manisa’nın birçok noktasında başlatılan ve bazı vatandaşların tepkisine neden olan kazı çalışmalarıyla ilgili olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi yazılı bir açıklama yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yürütülen çalışmaların Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınan izinle yapıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bakanlıktan alınan iznin ardından Büyükşehir Belediyesi AYKOME Şube Müdürlüğü’nün kanun gereği 4 ay içerisinde çalışmanın ne zaman yapılacağını tespit etmesi gerekmektedir. Bu nedenle AYKOME Şube Müdürlüğü, kazı yapmak isteyen MASKİ Genel Müdürlüğü, Aksa Doğalgaz, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Süperonline gibi kuruluşlara Manisa’nın 1 defa kazılması hususunda aynı günlerde çalışma yapılmasını istemiştir. Ayrıca yürütülen çalışmalarla ilgili eksik, hata, yanlış veya gecikme yapıldığı takdirde AYKOME tarafından tutanaklar tutulup gerekli idari işlemler yapılmaktadır. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınan izin doğrultusunda yapılan çalışmaları takip etme yetkisi Büyükşehir Belediyesi’ndedir. İlçe belediyelerinin konuyla ilgili bir yetkisi bulunmamaktadır. İnsanların teknolojiyi kullanarak telekomünikasyon ve ısınma gibi ihtiyaçlarını karşılayacak ve daha rahat bir yaşam sürmelerine olanak sağlayacak üst yapı hizmetleri kadar, alt yapı hizmetlerine de gereksinim duyulmaktadır. MASKİ Genel Müdürlüğü’nün yaptığı kanalizasyon, içme suyu hattı ve yağmur suyu drenaj çalışmaları, GEDİZ A.Ş’nin yaptığı elektrik şebeke çalışmaları, Aksa Doğalgaz’ın yaptığı çalışmalar ile internet, televizyon ve iletişim hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde ulaştırılması için yapılan alt yapı çalışmaları modern şehirlerin olmazsa olmazıdır ve son derece gereklidir. Bu çalışmalarda firmalar kazılan yolları, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hemen asfaltla kapatmaktadır. Büyükşehir belediyesi olarak yakından takip ettiğimiz bu çalışmaların birçoğuna aynı anda izin verilmesinin sebebi vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirgemek yolların ve kaldırımların defalarca kazılmasına engel olmak içindir. Bu sebeple yolların tekrar tekrar kazılmaması ve tüm işlemlerin bir seferde yapılmasına dikkat ve özen gösterilmiştir. Tüm bu çalışmalar sonucunda söz konusu hizmetlerden yararlanacak olan vatandaşlarımız bu konuda ne derece haklı olduğumuzu zaman içerisinde anlayacaktır. Çalışmalar esnasında Manisalı vatandaşlarımıza verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışları için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.”



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