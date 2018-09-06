Manisa Büyükşehir’den Kızılay’a araç desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında yer almaya ve kurumlara destek olmayı sürdürüyor. Büyükşehir, tüm ihtiyaç sahibi vatandaşların kan ihtiyacını karşılamak için çalışan Türk Kızılay’ı Manisa Şubesi’ne otobüs desteğinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi bahçesinde düzenlenen törenle Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve Manisa Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal’ın imzaladığı protokol ile otobüsün teslimi yapıldı. Araç teslim töreninde Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün ve Kızılay personeli de hazır bulundu. Araç teslim töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, “Kızılay’a törenle teslim edeceğimiz aracımız önemli bir görevi yerine getirecek. Sadece bu bölge için değil, tüm ülkeye tüm dünya ülkelerine Kızılayımız yardım götürüyor biliyorsunuz. Çok büyük yardımlar ulaştırılıyor. Bunlardan birisi de kan transferidir. Belediye Başkanımız 2015 yılında Kızılay’a bir araç tahsis etmişti. Bu araçla 34 bin kişiden kan bağışı kabulü yaptılar. İsmet Nardal o aracın artık yetmediğini belirterek yataklı bir araç düşündüklerini ifade edip, bize talepte bulundular. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün olurları ve yapılan protokol ile otobüsümüzü Kızılay’a tahsis ediyoruz. İçerisini kendilerine uygun hale getirecekler. İnşallah faydalı olur. Biz Kızılay’a her türlü desteği vermeye hazırız. Ben de eski bir sağlıkçı olarak güzel ve kutsal bir görevi yerine getirmekten mutluyuz. Pek çok kişiye yarar sağlayacak olan bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal ise “Türk Kızılay’ı adına, Manisa Kan Bağış Merkezi adına başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere tüm personele çok teşekkür ediyorum. Büyük bir hizmete katkıda bulunuyorsunuz. Kızılay uluslararası bir yardım kuruluşudur. Aldığımız kanlar da herkese nasip oluyor. Manisa Kan Bağış Merkezi de bu konuda büyük bir mesafe almıştır. Başka Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Cengiz Ergün olmak üzere tüm kurumlar bize kucaklarını açıyor. Bu arabanın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.