Manisa Büyükşehir’den Köprübaşı’nda haşere avı

Vatandaşların daha rahat bir yaz geçirmeleri amacıyla Köprübaşı’nda da sürdürülen çalışmalar kapsamında gübrelik alanlarda, çöp konteynerlerinde, tavukçuluk yapılan alanlarda rezidüel uygulama yapılıyor. Ayrıca ULV özellikle soğuk sisleme cihazıyla da mahallelerde sivrisinek mücadelesi gerçekleştiriliyor.

İl genelinde vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede 190 personel ve 51 hizmet aracıyla haşereyle mücadele çalışmaları gerçekleştiriyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı haşereyle mücadele ekipleri, insan, çevre ve hayvan sağlığının ön planda tutulduğu çalışmalarla Köprübaşı’nda da mücadelesine hız kazandırdı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün önderliğinde halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Köprübaşı ilçemizde de gübrelik alanlarda, tavukçuluk yapılan alanlarda, çöp konteynerlerinde ilaçlama çalışmaları yürütülüyor. Gübrelik alanlarda karasinek ile mücadele için rezidüel (kalıcı) uygulama yapan ekiplerimiz, gün batımı saatlerinde ULV özellikle soğuk sisleme cihazıyla her mahallede haftada en ez 1 kere sivrisinek uçkun mücadelesi yapılıyor” dedi.

Haşereyle mücadele kapsamında Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan ilaçların kullanıldığını vurgulayan Daire Başkanı Talip Akbaş, vatandaşların daha rahat bir yaz mevsimi geçirmeleri için çalışmaları aralıksız devam edeceklerini belirtti.